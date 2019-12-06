لقاء بين قادة الثورية والرئيس التشادي في إنجمينا

التاريخ: 06-ديسمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة التقى رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس يحيى، ونائب رئيس الجبهة الثورية مالك عقار، صباح أمس بالرئيس التشادي إدريس ديبي بالقصر الرئاسي في العاصمة التشادية إنجمينا، وبحث اللقاء جهود الجبهة الثورية لاستقطاب الدعم الدولي والإقليمي لعملية السلام. Advertisements وطبقاً لبيان صادر عن الجبهة الثورية بحسب صحيفة آخر لحظة، قدمت الثورية تنويراً للرئيس ديبي عن جولات التفاوض التي انعقدت في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، ومحتوى الاتفاقيات التي وقعت بينها وحكومة السودان، مشيرة إلى طلب رئيس الجبهة من ديبي دعم عملية السلام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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