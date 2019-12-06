“الحرية والتغيير” ترسل وفداً لبورتسودان لمراجعة تنفيذ الصلح القبلي

التاريخ: 06-ديسمبر-2019 فى : أخبار 30 مشاهدة يغادر وفد من “قوى الحرية والتغيير” لمدينة بورتسودان، للوقوف على تنفيذ اتفاق صلح بين مكونات قبلية، وقال الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي بـ”قوى التغيير” إبراهيم الشيخ في حديث صحفي، إن الوفد سيناقش في مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، إجراءات الصلح أو ما يعرف محلياً بـ”القلد” بين مكونات قبلية وتم إبرامه الشهر الماضي، وأشار إلى أن الوفد سيقف على مدى التزام الأطراف بالاتفاق، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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