القراي: توقعت هجوم الإسلاميين ولكن “المهدي” فاجأني

قال مدير المناهج عمر القراي، إنه لا يوجد شخص بالسودان مؤهل أكثر منه ليتولى أمر المناهج، وأضاف (إذا في غيري وروني ليهو عشان أتعلم منه).

وأعرب القراي خلال حديثه في ندوت (كباية شاي) بصحيفة (التيار) مساء أمس عن استغرابه من الهجوم الذي تعرض له من حزب الأمة ورئيسه الصادق المهدي، وقال توقعت هجوم الإسلاميين، لكن لم أتوقعه من حزب الأمة الذي يفترض أنه صاحب فكر مختلف، وأضاف: حزب أبلغ وزير التربية اعتراضاً رسمياً على تعييني بالمناهج، ليس لأني أتبع للحزب الجمهوري بل لأني ضد الدولة المهدية، وتابع فكان رد وزير التربية (أنا ذاتي ضد المهدية).

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وشدد القراي بحسب صحيفة آخر لحظة، على أن من يتهمه بالعمل على إخراج الآيات القرأنية من المناهج، لا يعرفون فكر الحزب الجمهوري، وقال (ما عندنا حرص أن ينتشر الفكر الجمهوري شديد، إذا ما أمر التكليف بالدعوة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)