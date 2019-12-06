وفد من الكونغرس بالخرطوم قريباً

رحبت وزارة الخارجية، بقرار الحكومة الأمريكية، بشأن ترفيع الدبلوماسية بين الخرطوم وواشنطن، مؤكداً أنه دلالة على اتجاه تقوية العلاقات بين البلدين من أجل الوقوف على المستجدات وتلمس الحاجات.

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وأبلغ رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي اليوت إيجيل، رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، خلال لقاء الوفد السوداني بحسب صحيفة آخر لحظة، أهمية الزيارة وتؤكد على رغبة السودانيين في الانخراط الإيجابي مع أمريكا، بجانب التحول في مجالات التحول الديمقراطي وتحقيق العدالة وحقوق الإنسان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)