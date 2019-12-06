اشتباكات بالأيدي بين عناصر النظام السابق وتجمع الجيولوجيين

تسبب أنصار النظام البائد بواجهاتهم المختلفة، في خلق حالة فوضى عارمة، وصلت حد الاشتباك بالأيدي مع منسوبي تجمع الجيولوجيين، في مقر هيئة الأبحاث الجيولوجية بالخرطوم.

وتصدى الحاضرون بقوة لمنتسبي النظام السابق، ودخلوا معهم في اشتباكات جراء إطلاق أحدهم لنعت غير لائق بحق المتحدث باسم تجمع المهنيين، مولانا إسماعيل التاج.

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وكان التاج يتحدث أمام منسوبي هيئة الأبحاث الجيولوجية عن أهمية النقابات، وعن عمليات التزوير الواسعة التي كانت تتم من قبل النظام البائد، وحال المشاركون دون محاولات جر الفعالية إلى مشاحنات ونقاشات جانبية، عبر إطلاق جملة من الهتافات الثورية، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)