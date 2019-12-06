الهلال في مهمة صعبة أمام الاهلي في مجموعات أبطال إفريقيا

يحل الهلال ضيفاً على الأهلي المصري عند التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام لحساب الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتبدو مهمة ممثل السودان صعبة للغاية أمام منافس شرس ومتمرس، مكتمل الصفوف ويرغب بشدة في نقاط مباراة اليوم، ويتسلح الأزرق بالعزيمة والإصرار.

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وغادرت بعثة الفريق مبكراً للقاهرة، وأدى (3) تدريبات اختتمها أمس على ملعب المباراة.

وكان الأزرق قد حقق الفوز في مباراة الجولة الأولى على بلاتنيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف، فيما خسر الأهلي أمام النجم الساحلي بهدف في مباراة جرت على ملعب رادس، بحسب صحيفة اليوم التالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)