والي نهر النيل: ليس من حق أيِّ جهة إغلاق المدارس ومنع الدراسة

أكد والي نهر النيل المُكلّف اللواء ركن عبد المحمود حماد، أن التعليم يمثل أولوية قُصوى، وأقر بأنّ حق الإضراب مكفولٌ، لكن ليس من حق أيِّ جهة إغلاق المدارس ومنع الطلاب من الدراسة – في إشارة إلى الإضراب المُعلن من لجنة معلمي الولاية.

وخاطب الوالي بحسب صحيفة الصيحة، لقاءً جماهيرياً بمنطقة الحرة وتفقّد مدارس الحرة والكتيّاب، وأوضح أنّ دائرة التربية أعلنت مواصلة الدراسة ولا توجد أي إجازة، وقال إنهم استجابوا للمطالب كافة التي تقدّمت بها بعض الجهات، وأضاف بأنهم في حكومة الولاية وضعوا التعليم في سلم الأولويات وأوفوا بدفع أكثر من (46) مليار جنيه للإجلاس المدرسي وأكثر من (26) ملياراً لتوفير الكتاب المدرسي، إضافةً لتوفير أكثر من ألف وظيفة للتعليم، بجانب صيانة وتأهيل المدارس.

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ودعا عبد المحمود الجميع لمُراعاة المصلحة العامّة ومَصلحة الطلاب، وأكّد أنّ أبوابهم ستظل مشرعة للجميع للتفاكُر والتشاور لنهضة وتطور الولاية، وقال “إننا نستشعر عظم المسؤولية المُلقاة على عاتقنا أمام المولى تعالى”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)