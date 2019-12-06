“الدعم السريع” تُحبط تهريب مواد بترولية بغرب دارفور  

أحبطت استخبارات قوات الدعم السريع ــ قطاع غرب دارفور ــ الجنينة أمس، عملية تهريب مواد بترولية (وقود) على متن عربة داخلها هاوزر (طريقة مبتكرة لتهريب الوقود)، وأخرى محملة بالبراميل في طريقها لإحدى دول الجوار الإفريقي.

وأكد قائد “الدعم السريع” بالقطاع المقدم موسى حامد أمبيلو، جاهزية قواته لمكافحة التهريب، وأشار إلى توجيه نائب رئيس مجلس السيادة، قائد “الدعم السريع” الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بضرورة ضبط الحدود ومحاربة الجريمة العابرة للحدود. وقال إن مهنية وكفاءة استخبارات “الدعم السريع” مكنتها من كشف كل الطرق التي ينتهجها المهربون، وأضاف بأن التعامل مع المتفلتين يتم وفق الإجراءات القانونية بفتح البلاغات وتسليم مخربي الاقتصاد الوطني للنيابة العامة.

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وتنشط “الدعم السريع” في مكافحة الجريمة العابرة المنظمة بما فيها الهجرة غير الشرعية والمخدرات والأسلحة، إضافة لمكافحة التهريب بكافة أشكاله وتأمين الموسم الزراعي، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)