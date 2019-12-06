“العدل والمساواة”: لا علاقة لـ”قحت” بمُفاوضات جوبا ونرفض تدخلها

قال المستشار الاقتصادي لحركة العدل والمساواة بشارة سليمان، إن قوى إعلان الحرية والتغيير لا علاقة لها بالمفاوضات التي ستجرى بجوبا الأسبوع المقبل، وأعلن رفض الحركة تدخل “قحت” فيها، وأوضح أن مجلس الوزراء هو المعني بالمُفاوضات.

وقال بشارة بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ ما تفعله “قحت” مُحاصصة على السلطة دُون المُكوِّنات الأخرى، واعتبر أنّ إعلان جوبا والميثاق السياسي “خط أحمر”، وأكد أنهم ضد أيِّ عزل أو تشفٍ سياسي، وإن كان ضد عضوية المؤتمر الوطني الذين لم يرتكبوا مُخالفات واضحة لأنهم مواطنون سودانيون، ودعا إلى الترويج للعدالة والمصالحة،

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وأضاف بشارة أن “قحت” تُريد سلاماً يُلامس فهمها فقط أو لا يكون, وهو ذات الأمر الذي يريده الصادق المهدي أيضاً، وتابع بأن الذين ذاقوا الحرب حريصون على السلام، وأوضح أنّ المُكوِّن العسكري حريص على عملية السلام دون غيره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)