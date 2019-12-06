“الحرية والتغيير” تُشكّل لجنة للنظر في الطعون ضد الولاة

التاريخ: 06-ديسمبر-2019
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كشف مصدر بقوى الحرية والتغيير، عن تكوين لجنة للنظر في الطعون المقدمة ضد مرشحين لتولي مناصب ولاة الولايات.
وتتكون لجنة الطعون من تنسيقية “الحرية والتغيير” والمجلس المركزي، وقال المصدر أمس، إن تسمية والي الخرطوم ستحسم مباشرة من داخل المجلس السيادي، على أن يتم الفراغ من تسمية مرشحي الولايات في غضون أسبوع.
وفيما يتعلق بالمجلس التشريعي أشار المصدر إلى أن اللجنة التي شكلت لتقديم التصور النهائي للتشريعي حدد لها ثلاثة أيام لتقديم التصور النهائي الذي سيقدم للنقاش الأخير والإجازة، مع التأمين على أن أقصى موعد يجب أن يكون آخر هذا الشهر، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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