فلسطين حاضرة في الوجدان السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الحديث الذى يدور هذه الايام عن إمكانية اقامة الحكومة الانتقالية لعلاقات رسمية مع الكيان الاسرائيلى الغاصب لتحسين علاقتها مع امريكا هذا الحديث ليس جديدا ولكن تكراره مرة بعد اخرى ليس إلا جسا للنبض ومحاولة لقراءة ردة الفعل الشعبية على هذا التحول الكبير ، ومن المعروف ان المزاج الشعبى العام رافض بوضوح لاى خطوة فى هذا الاتجاه ، ويعلم الحكام ان قرارا بهذه الخطورة لايمكن اتخاذه بسهولة.

تابعنا جميعا المحاولات الخجولة للسيدة وزيرة الخارجية الاستاذة أسماء محمد عبد الله التى اطلقتها فى باريس وكررتها فى اديس ابابا وقولها ان الوقت غير مناسب الان لاقامة علاقة مع اسرائيل وهذا يعنى ان المسألة ليست مرفوضة من حيث المبدأ وهذا خطأ كبير تعلم السيدة الوزيرة ان الناس لن تقبل به ، وشبيه بقولها هذا ما قالته الوزارة فى ردها ببيان رسمى على وزير الخارجية الأمريكى وحديثة عن شرعية المستوطنات الاسرائيلية فى الضفة الغربية ويومها اعلنت الوزارة التزام الحكومة بحل الدولتين وهو ما يعنى الاعتراف ببقاء دولة الاحتلال وهذا الموقف ليس مقبولا من الشارع السودانى والحكومة غير مفوضة لاعلان هذا الموقف لذا نقول ان تكرار الحديث فى هذا الموضوع ومحاولات معرفة راى الناس ليست إلا خطوات فاشلة ستقابل بالمزيد من الرفض والمعارضة الشعبية وستبقى قضية فلسطين حاضرة فى نفوس السودانيين ولن يتأثروا بمواقف هنا وهناك لا قيمة ولا اعتبار لها .

وبحسب مانشرته صحيفة الانتباهة وتداوله النشطاء فان خبراء ومراقبون سودانيون لا يستبعدون قيام الحكومة الانتقالية الحالية، بإقامة علاقات مع إسرائيل بغية تحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية مع الولايات المتحدة وبخاصة رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

ومن الواضح ان هؤلاء الخبراء انما بنوا على مواقف معلنة لبعض رموز وقيادات الحكومة وعلى رأسهم السيدة وزيرة الخارجية ولكن ليجرب هؤلاء الخبراء قراءة مواقف الناس ليعرفوا اتنجح محاولات الحكومة ام ترتد عليها.

ليعلم كل من ينادى بإقامة علاقات مع اسرائيل – شخصيات اعتبارية أو طبيعية – ان صوتهم مهما علا فسيظل ضعيفا خافتا امام الصوت المزمجر الرافض لاقامة أى علاقة مع العدو الصهيونى وليس سرا القول ان القضية الفلسطينية كانت ومازالت وستظل حاضرة فى الوجدان السودانى ولن تزيلها أو تطمسها أى محاولات بغض النظر عن أى جهة صدرت .