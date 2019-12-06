وجدي صالح: الإعلان عن لجنة إنفاذ قانون “تفكيك نظام الإنقاذ” الأسبوع المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حددت قوى إعلان الحرية والتغيير، موعد إعلان لجنة إنفاذ قانون “تفكيك نظام الإنقاذ” . وقال المتحدث الرسمي باسم قوى، وجدي صالح، إن الحكومة الانتقالية سوف تعلن عن لجنة إنفاذ قانون “تفكيك نظام الإنقاذ” الأسبوع المقبل مشيرًا الى إن المشاورات التي يجريها التحالف لاختيار الخمسة أعضاء، أوشكت على الانتهاء، وتوقع الإعلان عن اللجنة فور الانتهاء منها، على أن يكون أقصى تقدير لإعلانها الأسبوع المقبل، بحسب صحيفة سودان تربيون.

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