حمدوك: النظام السابق هو من دعم الإرهاب وليس السودانيون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجمعة، إنه يجب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف حمدوك، في مؤتمر صحفي له، إن النظام السابق هو من دعم الإرهاب أما السودانيون لم يدعموه قط.

وأكد أن وجوده في الولايات المتحدة على مدار الأيام الماضية مهم للغاية، وكان فرصة لعرض قضيتنا ومشاركة رؤيتنا.

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وتابع حمدوك، أن أبرز أهداف المرحلة الانتقالية إنهاء حالة الحرب وحالة المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني.

وأكد رئيس الوزراء السوداني، أن حكومته مستمرة في هدفها الرامي إلى تعزيز الاقتصاد وإنعاشه وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار حمدوك إلى أن السودان أعطى للعالم أملًا جديدًا في كيفية معالجة قضايا المنطقة.