الجبهة الثورية تطالب الرئيس التشادي بدعم عملية السلام

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
التقى صباح امس الخميس، رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس ونائبه القائد مالك عقار برئيس جمهورية تشاد إدريس دبي بالقصر الرئاسي في العاصمة التشادية إنجمينا وذلك في اطار استقطاب الدعم الدولي والاقليمي لعملية السلام في السودان .
وقالت الجبهة الثورية في بيان ممهور بتوقيع ناطقها الرسمي أسامة سعيد، إن رئيس الجبهة الثورية قدم تنويراً للرئيس التشادي عن جولات التفاوض التي إنعقدت في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان ومحتوى الإتفاقيات التي وقعت بين الجبهة الثورية وحكومة السودان.
وطلب رئيس الجبهة الثورية من الرئيس دبي دعم عملية السلام .
ومن ناحيته أكد الرئيس دبي دعمه وبلاده لعملية السلام والوقوف معها حتى يتحقق السلام في السودان، وحث الرئيس دبي قادة الجبهة الثورية على تقديم مصلحة السودان على كل مصلحة حزبية.
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