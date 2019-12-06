اللواء فضل الله برمة ناصر: حزب الأمة يُرحب بكل من يريد العودة له

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر، عن انعقاد الهيئة المركزية للحزب خلال ديسمبر الحالي، وأعلن عن ترتيبات ومشاورات لاستئناف التفاوض مع حركات الكفاح المُسلّح.

وأكد برمة حسب (إس إم سي) أمس، رغبة جميع السودانيين بنقل الحوار السياسي داخل السودان عقب اكتمال المرحلة التحضيرية بين الحكومة والحركات بجوبا، وأشار إلى أن إعلان تأجيل التفاوض بجوبا جاء لترتيبات تخُص الدولة.

وفي سياق منفصل، كشف برمة عن عودة الأمير بابكر دقنة للحزب عقب حل حزبه، بجانب عدد من القيادات على رأسها ميرغني بركات وعبد الجليل الباشا، وقال: “الحزب يُرحب بكل من يريد العودة”.

صحيفة الصيحة