هذه شروط الكونغرس الأمريكي لرفع العقوبات عن السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية، عن اشتراط واشنطن محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، بتهمة الإبادة الجماعية وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، لرفع اسم البلاد عن قائمة الإرهاب.

وقال المسوؤل ــ الذي فضل حجب هويته حتى لا يتم تجاوز البيانات الرسمية للوزارة حول الزيارة طبقاً لـ “نيويورك تايمز” ــ إن العقوبات المتعلقة بالنزاع في دارفور هي العقوبات المالية الوحيدة المتبقية، وأضاف أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التقى بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الكابيتول هيل، وأن المشرعين اشترطوا على “حمدوك” الشفافية المالية في قطاع الأمن وحول العناصر المتبقية من النظام القديم الذين ما زالوا يدعمون الإرهاب الدولي، والتوصل لتسوية مع عائلات ضحايا في العديد من الهجمات التي نفذتها القاعدة، وتشمل تفجيرات السفارة الأمريكية في كينيا وتنزانيا عام 1998م وتفجير المدمرة كول في العام 2000م.

ووفقاً للصحيفة، فإن حمدوك التقى المسؤول الثالث في وزارة الخارجية ديفيد هيل بدلاً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي كان في لشبونة الأربعاء للقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وكان بومبيو أثنى على حكومة حمدوك، وقال “أبدى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التزامًا بمفاوضات السلام مع جماعا