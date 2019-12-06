عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أخبار اليوم: القبض على عناصر بوكوحرام داخل الحدود السودانية . في ذمة الله الصحفي الكبير زكريا حامد . حمدوك بواشنطن : انتهى عهد من يتلاعبون بالمشاعر الدينية في السودان. تجار بشر يحتجزون ١١ سودانياً في ليبيا ويطالبون بملياري جنيه لاطلاقهم. الانتباهة اختفاء مليون دولار في إحدى شركات الكهرباء مجلس الصحافة: أمر يعدّ لتكميم أفواه بعض الصحف القبض على الطيب”سيخة” مدير المناهج: عبد الحي يوسف درس بالإنجيلية مفصولو الصالح العام بمصانع السكر..ظلم بطعم العلقم الهلال في أشرس نزال أمام الأهلي المصري اشتباك بالأيدي بين تجمّع الجيولوجيين وعناصر من النظام المباد معلومات جديدة بشأن انفجار”بحري” ووفاة”14″ هنديًا معتقلو النظام المباد:” ما حلّ بنا غضب إلهي” الحداثة حيدر إبراهيم علي: ليس للإسلاميين إمكانية للعودة لا عبر انتخابات ولا عبر انقلابات القوات المسلّحة توقف”6″ من أعضاء”بوكو حرام” داخل الحدود السودانية وصول وفد من حركة تحرير السودان إلى الضعين اتجاه لتمديد اتفاق الصلح الموقّع بين أطراف الصراع الأهلي ببورتسودان قيادي بـ”الحرية والتغيير”: يجب أنّ يتوافق السودانيون على علمانية الدولة وقضية الهوية قبل طرحها أنصار النظام البائد يتسبّبون في فوضى واشتباكات بهيئة الأبحاث الجيولوجية التيّار القري بـ”التيّار” يكشف تفاصيل تغيير المناهج الشرطة تكشف ملابسات قتل شرطي حصبًا بالحجارة قضاة محكمة عليا يدفعون بخطابٍ للسيادي برفض قانون إعادة المنظومة العدلية الجيش يسلّم تشاد”6″ إرهابيين من”بوكو حرام” Advertisements سودامين: تفاهمات مع الحكومة الصينية والروسية لإيجاد بدائل للزئبق حمدوك يلتقي برئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي الجريدة الوطني”المحلول” يتمسّك بقيام المليونية والشعبي يتبرأ قوى التغيير: إعلان لجنة تفكيك نظام الإنقاذ الأسبوع المقبل “الجريدة” تكشف عن فساد بمؤسسة ذوي الإعاقة مواطنو بود مدني يحذّرون من تفاقم خاطر النفايات الخارجية: نتابع إجراءات الضحايا الأجانب في انفجار مصنع”السيراميك” غرفة البصات السفرية تحذّر من تعرّض القطاع للانهيار الشرطة تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل الرقيب شرف الدين السوداني القبض على قيادات بارزة في انقلاب الإنقاذ “الكهرباء” تكشف عن توقيف موظفين بسبب ضياع مليون دولار القراي: لا يوجد شخص مؤهل أكثر مني للمناهج عرمان: يجب أنّ يكون هناك مشروع وطني يشارك في اليمين واليسار حمدوك: الشعب السوداني انتصر على من يتلاعبون بالمشاعر الدينية تكوين غرفة مركزية لإدارة وتوزيع الدقيق المدعوم العطا: لا تفريط في أمن السودان مهما كلّف الأمر فوضى في فعالية نقابية بسبب عناصر النظام السابق الوطن: معتقلو النظام البائد بكوبر: ما حل بناء غضب إلهي “تجار بشر” يحتجزون “11” سودانياً في ليبيا ويطالبون بملياري جنيه لإطلاقهم القراي يكشف عن تغيير شامل للمناهج العام الدراسي المقبل وزير عدل النظام البائد يقاضي اشراقة سيد محمود. آخر لحظة:

القبض على موظفين بالكهرباء بسبب ضياع مليون دولار

حمدوك: انتهى عهد التلاعب بالمشاعر الدينية

خلافات في وزارة الري واستقالة الوكيل

القراي: (ما حريصين على انتشار الفكر الجمهوري)

“المالية” تشكل فرق عمل لمعالجة الأجور الدار:

الشرطة تدين مقتل الشرطي شرف وتصدر بياناً

نيابة الفساد تتحرى مع عبد الرحمن الخضر حول قطارات الخرطوم

استدعاء د. كمال عبد القادر بسبب مدينة البشير الطبية

“البشير” قَبّل رؤوسهم فرداً فرداً

معتقلو النظام البائد بكوبر: ما حل بنا غضب إلهي

“حمدوك” يلتقي برئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي

في ذمة الله الصحفي الكبير “زكريا حامد”

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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