بسبب مليون دولا..شركة الكهرباء توقف موظفين وتحوّلهم للمحكمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مدير الشركة السودانية لنقل الكهرباء والتحكّم سليم محمد محجوب سليم، عن ضياع مليون دولار من الشركة، تم بموجبها توقيف موظفين وتحويلهم للمحكمة كقضية جنائية.

وأقر سليم خلال مخاطبته اللقاء التفاكري بالشركة أمس، بمسؤولية الوزارة عن وفاة أي شخص بسبب انقطاع الكهرباء بالمستشفيات، وأكد عدم الاتجاه لتشريد العاملين، وأن الشركة بحاجة لتوظيف (٢٠٠٠) عامل خلال العامين المقبلين لرفع معدل عمل الشركة، ولفت إلى أن الكفاءة هي المعيار الحقيقي للتوظيف وتأهيل قطاع الكهرباء بعيداً عن النوع، وقال “لا توجد دولة عميقة بل لا يوجد “سيستم” واضح ومكتوب لإجراء العمليات المطلوبة”.

من جانبه، أشار مدير إدارة التحكم القومي طارق خليفة، لتحديات تواجه الصيف القادم منها الوقود في التوليد المائي وهو الأفضل، واستدرك بأنها مرصودة ويجري العمل على حلها، وتوقع دخول إنتاج شركة “سيمنز” للشبكة بحلول الصيف، وأعلن دخول الربط الأثيوبي للشبكة القومية للكهرباء ومساعٍ لزيادة الربط إلى (٢٠٠) ميقاواط.