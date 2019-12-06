معاً نحارب الارهاب

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بالتعاون بين الجميع – قوات أمنية وتشكيلات شعبية وعموم الناس كل فى موقعه – نتمكن من محاربة الارهاب وكشف خفاياه وفضح خططه الرامية الى التغلغل فى بلدنا من المناطق الملتهبة التى تنشط فيها هذه التنظيمات الارهابية فمن الغرب والشمال الغربى تجاورنا تشاد وليبيا حيث ضعفت الأولى عن وضع حد لنشاط بوكو حرام وتمددها فى كامل الجمهورية وسبق لارهابيي بوكو حرام ان استهدفوا العاصمة انجمينا وعددا من المناطق وقتلوا الابرياء فيها ، ومع ان القوات الأمنية التشادية تصدت لهم فى اكثر من مكان وحاربتهم إلا ان بعض خلاياهم النائمة يمكن ان تنفذ الى السودان وتمارس الارهاب الذى ذاق مواطنو غرب افريقيا ويلاته .

اما ليبيا التى تجاورنا فان فشل الدولة فيها وقتال اهلها بعضهم بعضا وصراع الكبار على التراب الليبى مهد الطريق لانتشار ارهابيي داعش بشكل واضح وبالذات جنوب البلد ومع الحدود التشادية وهو الأمر الذى يجعل فرضية التسلل الى بلدنا سهلة التحقق خاصة من دارفور حيث المنطقة الرخوة فى جسدنا وهذا بالضبط ماشهدته الحدود الغربية ، ولنقرا الخبر التالي ،

يقول الخبر :

قال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة عميد د. ركن عامر محمد الحسن أن الإستخبارات العسكرية تمكنت من القبض على عدد ستة من عناصر تنظيم بوكو حرام الإرهابية داخل الحدود السودانية يحملون الجنسية التشادية وإستناداً لعلاقات التعاون الأمني وفق برتوكول التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة الموقع بين السودان ودولة ليبيا والنيجر وجمهورية تشاد تّم تسليمهم للأجهزة الأمنية التشادية المختصة وتم الإتفاق على إستمرار تبادل المعلومات والتنسيق المتواصل لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وجددت القوات المسلحة السودانية عهدها للشعب السوداني الأبي في تحقيق الأمن وبسط الإستقرار في ربوع الوطن. كما أكدت جاهزيتها للكشف عن أي عناصر إرهابية تدخل أراضي السودان وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

بالتعاون التام بين الجميع نجنب بلادنا مشاكل كبرى أولها التهديدات الارهابية .