حارس الهلال السوداني يرشح الأهلي المصري الفوز على الأزرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد المعز محجوب حارس مرمى فريق الهلال السوداني الأسبق، أن الأهلي الأوفر حظًا في مواجهة الفريقين غدًا الجمعة، في “ديربي النيل” بالجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال المعز في تصريحات “مواجهة صعبة بين أبناء النيل. الأهلي ليس لديه ما يخسره وسيخوض اللقاء بكل ثقله وهو الأقرب لتحقيق الانتصار”.

وتابع حارس منتخب السودان الأسبق: “الأهلي بمن حضر ولن يتأثر بالغيابات التي لديه وفي مقدمتها التونسي علي معلول.. خسارة الأهلي أمام النجم ووجود دعم الجماهير على أرضه يجعل حظوظه أقوى للفوز”.

وأضاف: “الهلال لا يملك الخبرة الكافية فمعظم لاعبيه من العناصر الشبابية في مقابل خبرات الأهلي الكبيرة، أتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بالفريقين بعيدًا عن التعصب. وأن يتأهل الثنائي معًا عن المجموعة”.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني، غدًا الجمعة، على ملعب ستاد السلام بالجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الهلال قد فاز في الجولة الأولى، على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي (2-1)، فيما خسر الأهلي خارج أرضه أمام النجم الساحلي التونسي، بهدف دون رد.