ترامب يهدد دولا أعضاء في حلف الناتو برسوم تجارية قاسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات في مجال التجارة ضد دول في حلف الناتو، التي لا تسهم بشكل كاف في تعزيز دفاعات الحلف.

وأشار ترامب بعد يوم من عودته من بريطانيا، حيث شارك في أعمال قمة الناتو، إلى أن العديد من الدول الأعضاء في الحلف تقترب من إيصال نفقاتها الدفاعية إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وقال إن “العديد من الدول قريبة من ذلك أو تصبح أقرب أكثر فأكثر، لكن بعض الدول ليست قريبة (من هذا الهدف) على الإطلاق، ونحن قد نتخذ خطوات متعلقة بالتجارة”.

وأضاف أنه “من غير العادل أن تحصل (تلك الدول) على الحماية الأمريكية دون أن تقدم أموالها”.

وتطرق ترامب إلى المفاوضات حول التجارة مع الصين، مشيرا إلى أنها “تسير جيدا وقد يحدث شيء ما” في هذا المجال في 15 ديسمبر الجاري، لكن ذلك لم يناقش بعد.

RT