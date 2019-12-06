كوريا الشمالية تطلق تحذير ناري بعد تصريح ترامب حول “استخدام القوة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكرت كوريا الشمالية أن تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول استخدام القوة ضدها أثار “موجة كراهية” بين مواطنيها تجاه الولايات المتحدة، محذرة من تبعات تكرار هذا التصريح.

وقالت النائبة الأولى لوزير خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هي، في بيان نشرته الخميس الوكالة المركزية الكورية الرسمية: “الحديث عن استخدام القوة ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية خلال قمة الناتو منذ بضعة أيام أثار أصداء شديدة في العالم وتسبب بالقلق”.

وأضافت المسؤولة: “ما يزيد من خيبة مشاعرنا هو أن هذا الأسلوب المجازي تم الإقدام على استخدامه بشكل عشوائي دون أي مجاملة بحق القيادة العليا الكريمة (في إشارة إلى زعيم البلاد، كيم جونغ أون)”.

وتابعت: “هذا الأمر أثار موجة من الكراهية من قبل شعبنا تجاه الولايات المتحدة والأمريكيين والتي لا تزال مرتفعة. لقد أوضح الجيش الشعبي الكوري فورا موقفه الصارم من هذه المسألة. ونحن في وزارة الخارجية لا نستطيع أيضاء إخفاء الاستياء من تصريحات الرئيس ترامب، التي تعد غير مناسبة على الإطلاق لا سيما أنها تأتي في هذه اللحظة الأكثر حساسية”.

وأعربت تشوي سون هي، عن أملها في أن يكون هذا التصريح “زلة لسان وليس استفزازا متعمدا”، مشددة على أن هذا التصريح “سيمثل تهديدا خطيرا” إذا تبين أنه جاء إشارة إلى “الأيام التي جرى خلالها وراء المحيط شن حرب كلامية خطيرة منذ عامين”.

وتعهدت المسؤولة الكورية الشمالية برد بلادها على مثل هذه التصريحات حال تكرارها بتصريحات “قاسية للغاية”.

وسبق أن قال ترامب، على هامش أعمال قمة الناتو بلندن يومي 3 و4 ديسمبر، إنه لا يزال يؤمن بالزعيم الكوري الشمالي، واصفا العلاقات بينهما بالجيدة، لكنه أضاف أن كيم جونغ أون “يحب إطلاق الصواريخ”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة ستستخدم القوة ضد كوريا الشمالية حال وجود ضرورة لذلك”.

وكالات