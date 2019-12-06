الفنانة التشكيلية السودانية كمالا إبراهيم تتسلم جائزة الأمير العظيم كلاوس 2019 في أمستردام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تسلمت الفنانة التشكيلية السودانية كمالا إبراهيم إسحق جائزة الأمير العظيم كلاوس 2019 في أمستردام من الأمير الهولندي قنسطانطاين، التي فازت بها مؤخرا، وجرى حفل التكريم يوم الأربعاء.

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