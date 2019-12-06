حي العرب بورتسودان ينتصر على أهلي شندي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فاز حي العرب بورتسودان على نظيره أهلي شندي بهدف وحيد سجله اللاعب شيكوزي ضمن المرحلة الرابعة عشر من منافسة الدوري الممتاز،ورفع ممثل بورتسودان رصيده إلى”24″ نقطة، فيما بقي أهلي شندي في”17″.

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