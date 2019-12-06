قاطعت بعض أطراف الصراع القبلي بولاية البحر الأحمر أمس، ورشة بناء السلام التي نظمتها قوى الحرية والتغيير بقاعة أمانة حكومة الولاية.
وقالت مصادر، إن الورشة بلا معنى، وأنهم رفعوا مطالبهم لحكومة الولاية والمجلس السيادي ضمن وثيقة “القلد” التي تم التوقيع عليها قبل أسبوعين، وتتمثل في فتح بلاغات في من تسبب بالأحداث وتحديد سيادة الأرض وإلغاء ممثلي الشرق في منبر جوبا، وذلك لأن المفاوضين الحاليين لا يمثلون الشرق.
وكانت “قوى الحرية والتغيير” أقامت ورشة بناء السلام التي شهد ختامها واستلم توصياتها عضوا مجلس السيادة حسن محمد إدريس شيخ قاضي، ورجاء نيكولا، ووالي البحر الأحمر اللواء حافظ التاج مكي، وشهدها وفد مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم لنزع فتيل الأزمة بين المكونات القبلية المتصارعة بالولاية، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مُكونات بالبحر الأحمر تقاطع ورشة لبناء السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.