تكليف مدير عام لامتحانات السودان خلفاً لـمختار محمد

التاريخ: 06-ديسمبر-2019
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أصدرت وكيل وزارة التربية والتعليم العام تماضر الطريفي عوض الكريم، قراراً بتكليف الأستاذ عمر العبيد أحمد مديراً عاماً للإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات خلفاً للأستاذ مختار محمد مختار الذي طلب المعاش الاختياري على خلفية تصريحات وزير التربية والتعليم السالبة عن امتحانات الشهادة السودانية والتي أثارت جدلاً واسعاً.
وكان عمر العبيد، شغل منصب مدير إدارة التخطيط والمشروعات بوزارة التربية وعمل قبلها بإدارة التدريب، وكان مسؤولاً بقسم التقويم بإدارة امتحانات السودان قبل عدة أعوام.
وأكد مصدر تربوي، أن تعيين العبيد جاء بالتكليف، وتوقع أن يتم تعيين رسمي لإدارة امتحانات السودان قريباً خلفاً له، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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