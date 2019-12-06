تفاقُم الخلافات داخل وزارة الري والوكيل يتقدم باستقالته

تفاقمت الخلافات داخل وزارة الري والموارد المائية، بين لجنة مهندسي الري من جهة، والوزير من جهة أخرى. وكشفت مصادر، عن تقديم وكيل الري المهندس رحمة الله محمد موسى استقالته، ورجحت المصادر تكليف مدير إدارة الموارد المائية والخزانات بالوزارة بدلاً عنه.

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وكشفت المصادر، عن تباين وجهات النظر بين اللجنة التي تضم مهندسي الري بالوزارة والطاقم التنفيذي حول طريقة تسيير عمل الوزارة فيما يختص بمهام الري، وترى اللجنة أن الطاقم التنفيذي يتجاهل الرأي الفني في عدد من القرارات التي صدرت مؤخراً، علاوة على ضبابية موقف ودور السودان في المفاوضات الجارية بشأن “سد النهضة” الإثيوبي، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)