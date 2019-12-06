أمير قطر يتحدى: لن نتراجع عن دعم حكومة الوفاق الليبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، استمرار دعم الدوحة لحكومة الوفاق.

وبحسب موقع قناة “ليبيا الأحرار” التي تتخذ من تركيا مقرا لها، فالأمير جدد خلال لقائه الوفد الذي يزور الدوحة برئاسة وزير الداخلية فتحي باشاغا دعمه لحكومة الوفاق “باعتبارها الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا”.

وأكد أمير قطر “التزام بلاده بدعم ليبيا في عملية بناء القدرات وعلى رأسها بناء الجيش والشرطة”.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان إن أمير قطر جدد موقفه مؤكدا على أن “قطر لن تتراجع عن هذا الدعم”، بحسب بوابة “الوسط” الليبية.

ووصل إلى الدوحة في وقت سابق أمس الأربعاء وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا على رأس وفد من حكومة الوفاق، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة، ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وكـبار المسؤولين بقطر.