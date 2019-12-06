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ظريف يؤكد دعم بلاده للمبادرات السلمية لعودة الاستقرار إلى اليمن

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمبادرات السلمية لعودة الاستقرار إلى اليمن.
ونشر ظريف تغريدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، باللغة العربية، ذكر من خلالها أن إيران لا تری أي جدوی في استمرار الحرب والحصار علی الیمن، بل ترحب بالحلول السلمیة.
وقال ظريف في تغريدته باللغة العربية، وهو نادرا ما يكتب بها:
“إیران لا تری جدوی فی استمرار الحرب والحصار علی الیمن، وترحب بالحلول السلمیة، وتشجع جمیع الأطراف للمضي قدما في هذا المجال وتدعم المبادرات التی تنادی بالحوار لیعود الیمن سعیدا”.

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