شركة حكومية تتوقع وصول إنتاجها من الذهب إلى “1.5” طناً في 2020

الخليج 365 :

أعلن مدير شركة السودانية لخدمات التعدين “سودامين”، مكي عمر صالح، يوم الخميس، تأهيلهم لمصنعين للشركة للعمل في معالجة مخلفات التعدين بمنطقة ابوحمد بولاية نهر النيل.

واشار عقب لقائه وزير الطاقة والتعدين، عادل علي ابراهيم، إلى أن “سودامين” تمتلك مصنعين، الأول لمعالجة مخلفات التعدين بسعة “500” طناً.

ونوه إلى ان نسبة الاستخلاص في المصنعين تصل الى 95% ذهب صافي، متوقعاً أن يصل الإنتاج في العام 2020 إلى طن ونصف الطن من الذهب.

كاشفاً في الوقت ذاته عن بدء العمل في مواقع جديدة داخل مربع الامتياز الذي تمتلكه الشركة قريبا.

ونوه إلى أن نسبة الخام في مربع الامتياز تصل الى 12.5 طناً من الذهب .

وكشف مكي عن تفاهمات من الحكومتين الصينية والروسية لايجاد بدائل لاستخدام الزئبق في عمليات استخلاص الذهب في التعدين التقليدي، لا سيما وأن السودان ملتزم بايقاف استخدام الزئبق بحلول النصف الاول من العام المقبل استناداً على اتفاقية “ميانماتا”.