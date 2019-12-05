ناشطة: هناك حالات إعتداء مروعة على النساء في السودان خلال العام

التاريخ: 05-ديسمبر-2019
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قالت ناشطة سودانية إنه تم توثيق عدد من حالات اعتداءات مروعة تعرضت لها فتيات سودانيات خلال هذا العام.
وأكدت إحسان فقيري الناشطة النسوية ورئيسة مبادرة لا لقهر النساء خلال برنامج المرأة الذي يبثه راديو تمازج مساء الخميس، إن وتيرة العنف ارتفعت ضد النساء في السودان بصورة كبيرة خلال هذا العام شملت العنف بمختلف أنواعه.
وجاء ذلك خلال فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأبانت فقيري أن العنف ضد النساء في السودان ممنهج من خلال بعض الثقافات والقوانين التي تبيح لرجال الشرطة استغلال النساء والتربص بهن، مؤكدة أن التغيرات الأخيرة التي حدثت في السودان مؤخراً قد تساهم كثيراً في خفض المعدلات في السنوات القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن حملة الـ 16 لمناهضة العنف ضد المرأة، هي حملة دولية، تبدأ في 25 نوفمبر، تنتهي في 10 من ديسمبر، والعنف القائم على نوع الجنس هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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