الصادق المهدي يخاطب الأنصار بالجزيرة أبا غداً

يخاطب الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار عصر يوم غدٍ الجمعة بالجزيرة أبا اللقاء الحاشد لجماهير الأنصار وحزب الأمة.

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وقال الأستاذ الهادي محمد أحمد أبو رايه رئيس حزب الأمة القومي بولاية النيل الأبيض في تصريح بحسب (سونا ) إن زيارة الإمام الصادق المهدي تمثل أهمية خاصة لقواعد الحزب بالولاية باعتبار أن النيل الأبيض تعد الولاية التي انطلقت منها الثورة المهدية، وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار التعبئة العامة التي يقودها حزب الأمة بعد انتصار ثورة ديسمبر وتعزيز الحكومة الانتقالية ودعمها والتواصل مع الجماهير للبناء التنظيمي لمؤسسات حزب الأمة القومي وقيام المؤتمرات القاعدية والمؤتمر الثاني للحزب بالولاية والمؤتمر العام للحزب استعداداً لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي لفترة مابعد المرحلة الانتقالية.

وأكد رئيس حزب الأمة القومي أن حزبه على وحدة تامة واتفاق مع مكونات قوى الحرية والتغيير للتأسيس لإدارة حكم راشد فيه شورى للجميع لمحاربة الفساد وتحقيق تطلعات الثورة لأهل السودان .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)