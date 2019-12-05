الدخيري يؤكد سعي المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري سعي المنظمة لمواكبة التطورات العالمية المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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وأشار الدخيري لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة (50) للمجلس التنفيذي للمنظمة بمقرها بالخرطوم أن المنظمة تعمل على استراتيجية التنمية الزراعية العربية للعقدين (2005 – 2025)م مع أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى الرؤية الاستراتيجية الجديدة في تحقيق التنمية الزراعية والمستدامة بالوطن العربي والتي تتمثل في تطوير الإنتاج الزراعي العربي المستدام المنافس بجانب المساعدة في القضاء على الجوع والحد من الفقر و المحافظة على حسن إدارة الموارد الزراعية والنظم الإيكولوجية بالمنطقة العربية بالإضافة إلى دعم وتسهيل التكامل الاقتصادي العربي وتأطير آليات و إجراءات وسياسات نظم التجارة والاستثمار الزراعي العربي والتركيز على ازدهار الريف العربي والتشديد على حسن إدارة وإتاحة المعرفة الزراعية (الفنية والمؤسسية) بالتعاون مع الشركاء لدعم اتخاذ القرار الزراعي العربي.

واستعرض الدخيري بحسب سونا – جهود المنظمة في خلقها لشراكات مع المنظمات العربية والدولية ومؤسسات التمويل لتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية، كاشفاً عن حصول المنظمة على تمويل البرنامج الإقليمي لمكافحة الامراض الحيوانية العابرة للحدود من كل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ مليون دولار ومن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بمبلغ خمسمائة ألـــف دولار، مشيراً للتفاهمات المنظمــة مع منظمة الصحة الحيوانية (OIE) والمكتب الإفريقـــي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية (AU-IBAR) لتمويل البرنامج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)