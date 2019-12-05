“فرفور” يرفض عدداً من العروض للغناء في رأس السنة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رفض الفنان جمال فرفور عدداً من العروض التي قدمت إليه لإحياء حفلات رأس السنة في الخرطوم، وأكدت مصادر مقربة من فرفور أن سبب رفضه يعود لترتيبات يقوم بها لإحياء حفل خارج السودان، وهو ما جعله يعتذر لعدد من الشركات عن تلبية الدعوة والعرض المقدم خلالها، بحسب صحيفة السوداني.

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