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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكدت مصادر مقربة من فنانة الدلوكة الشهيرة عوضية عذاب، أن نقطتها التي تحصلت عليها خلال الحفلين الجماهيريين اللذين أقامتهما ضمن ليالي البروف وصلتا إلى أكثر من (2 مليار) جنيه.
وزادت المصادر أن تلك النقطة تعتبر الأغلى في تاريخ كل الفنانات السودانيات، بالمقابل، ضجت الأسافير قبيل أشهر بخبر حصول الفنانة ندى القلعة على (نقطة) وصلت إلى مليار و200 جنيه خلال حفل خاص، مما يجعلها تتراجع للمركز الثاني بعد المبلغ (الضخم) الذى تقاضته عذاب مؤخراً، بحسب صحيفة السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر عوضية عذاب تطيح بـ”ندى القلعة” من صدارة (الأعلى نقطة) في الحفلات.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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