عرض (13) فيلماً يوم (13)ديسمبر بقاعة الصداقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت مبادرة تدريب الأطفال على صناعة الفيلم قيام مهرجان نسختها الخامسة مساء يوم الجمعة 13 ديسمبر الحالي بقاعة الصداقة ، وقالت المبادة إنه تم تدريب أكثر من “150” طفلاً في هذا الموسم من مدارس، ومشردين ومعاقين، وطلاب خلاوى وأطفال من معسكرات النازحين وغيرهم، وذلك بالتنسيق مع مجالس الطفولة بالولايات، وبشراكة مع منظمة اليونسيف.

وقالت المبادرة ما يميز هذه النسخة هو أن جميع ورش التدريب كانت خارج ولاية الخرطوم، وأنها ستشهد بحسب آخر لحظة عرض “13” فيلماً من صناعة الأطفال