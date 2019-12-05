- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكدت مبادرة تدريب الأطفال على صناعة الفيلم قيام مهرجان نسختها الخامسة مساء يوم الجمعة 13 ديسمبر الحالي بقاعة الصداقة ، وقالت المبادة إنه تم تدريب أكثر من “150” طفلاً في هذا الموسم من مدارس، ومشردين ومعاقين، وطلاب خلاوى وأطفال من معسكرات النازحين وغيرهم، وذلك بالتنسيق مع مجالس الطفولة بالولايات، وبشراكة مع منظمة اليونسيف.
وقالت المبادرة ما يميز هذه النسخة هو أن جميع ورش التدريب كانت خارج ولاية الخرطوم، وأنها ستشهد بحسب آخر لحظة عرض “13” فيلماً من صناعة الأطفال
كانت هذه تفاصيل خبر عرض (13) فيلماً يوم (13)ديسمبر بقاعة الصداقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.