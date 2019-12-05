إستقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الوطنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استقر سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه الوطني بالسوق السوداء بالخرطوم، وأكد متعاملون بالسوق أن أسعار العملات الأجنبية شهدت استقراراً ملحوظاً خلال الأسبوع الحالي، وعزا التاجر عيسى النور الاستقرار إلى قلة الطلب على العملة وزيادة العرض، واستبعد في حديثة لـ(الصيحة) تراجعاً في السعر خلال الأيام القادمة، مستنداً في حديثه على أن السوق بات يخضع إلى عملية الكر والفر، في إشارة إلى طلبيات العملة التي تأتي فجأة من جهات غير معلومة للسوق وتعمل على زيادة السعر، مشيراً إلى أن سعر الصرف للدولار الأمريكي بيع عند حدود 82 جنيهاً فيما أستقر الشراء عند 82,500 جنيه، ويباع الريال السعودي بواقع 21,500 جنيه وشراء 21,700 جنيه، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي بيع 22 جنيه، وشراء 22,300 جنيه، ويباع سعر الصرف للإسترليني بيع 103 جنيهات وشراء 102 جنيه، فيما يباع الجنيه المصري بـ 5,100 جنيه، وشراء 500 جنيه.