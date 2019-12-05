الإجتماع التقليدي لمباراة الهلال والاهلي القاهري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : عقد ظهر اليوم الخميس الاجتماع التقليدي الفني لمباراة الهلال السوداني والاهلي المصري وذلك بمكاتب النادي الاهلي بالقاهرة ، بحضور مراقب المباراة والمنسق الامني ، كما تواجد في الاجتماع الحكم الرابع للمباراة , ومندوب الشركة الراعية ، إضافة لممثلي نادي الهلال بقيادة الدكتور سيف الدين ابو كلابيش رئيس البعثة والمهندس محمد عبد اللطيف هارون رئيس القطاع الرياضي والاستاذ مهيار الطيب المدير التنفيذي لنادي الهلال وممثلي النادي الاهلي والجهات الامنية , اللقاء سينطلق عند الساعة التاسعة مساء يوم غداً الجمعة بتوقيت السودان وسيتواجد الفريقين بالملعب قبل ساعة ونصف من إنطلاقة المواجهة

وإطمأن مراقب المباراة في ختام الإجتماع على الترتيبات الفنية للمواجهة , حيث سيرتدي الهلال الزي الأزرق الكامل ، فيما سيرتدي الاهلي المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض المادة السابقة مريخ الفاشر يهزم الخرطوم الوطني في الممتاز

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