مريخ الفاشر يهزم الخرطوم الوطني في الممتاز

الخليج 365 : حسم التعادل بهدفين لكلٍ نتيجة مباراة هلال كادوقلي ونظيره الأهلي الخرطوم في بطولة الدوري الممتاز. وبالنتيجة رفع ممثل كادوقلي رصيده إلى”10″ نقاط، فيما وصل أهلي الخرطوم إلى”13″. وفي مباراة ثانية، فاز مريخ الفاشر على الخرطوم الوطني بهدفٍ دون مقابل سجلّه سيف الدمازين. ورفع الفريق الشهير بـ”السلاطين” رصيده إلى”20″، فيما بقي الخرطوم في نقاطه الـ”14″.

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