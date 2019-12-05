الشريف: الزراعة تشكل مرتكز لاقتصاديات دول عربية

قال وزير الزراعة والموارد الطبيعية المهندس عيسى عثمان شريف إن القطاع الزراعي يشكل مرتكزاً رئيسياً في اقتصاد كثير من الدول بالوطن العربي.

وأكد لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة (50) للمجلس التنفيذي للمنظمة بمقرها بالخرطوم، أن الزراعة ستظل المورد المتجدد لسد احتياجات الشعوب العربية من الغذاء والكساء وتحقيق الأمن الغذائي العربي لما يمتلكه الوطن العربي من موارد طبيعية ومالية وبشرية في إطار من التنسيق والتكامل بين الجميع .

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ورحب باعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في وطنهم الثاني السودان الذي يعتبر سلة للغذاء العربي لما يمتلكة من موارد تجعل منه قبلة للمستثمرين في القطاع الزراعي.

ولفت الانتباه إلى أن التنمية الزراعية والتنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي العربي تشكل لقادة الدول العربية هاجسا، مشيرا لمبادرت بعض الدول العربية التي تهدف إلى تحقيق الرفاهة والاستقرار لشعوبنا العربية، داعيا إلى الاجتهاد لمواكبة التطور والاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

وأشار بحسب سونا – إلى أن جدول أعمال المجلس التنفيذي يتضمن مجموعة من المواضيع الهامة التي تضطلع بها الإدارة العامة للمنظمة وجميعها تحتاج من الجميع دعماً حتى تتمكن المنظمة من السير بالعمل العربي الزراعي المشترك قدماً نحو تحقيق الغايات المرجوة منها، متمنيا للجميع طيب الإقامة في بلدهم الثاني ولاجتماعات المجلس كل التوفيق لما فيه صالح الوطن العربي وأن تصب قراراته فيما يدعم العمل العربي الزراعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)