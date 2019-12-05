التاريخ: 05-ديسمبر-2019 فى : أخبار 54 مشاهدة كشف مدير الشركة السودانية لنقل الكهرباء والتحكم سليم محمد محجوب سليم، عن ضياع مليون دولار من الشركة ، تم بموجبها توقيف موظفين وتحويلهم للمحكمة كقضية جنائية، وقال بحسب صحيفة التيار – ان تحوليهم للمحكمة اجراء طبيعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكهرباء تكشف توقيف موظفين بسبب ضياع مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.