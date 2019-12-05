السيادة يتسلم توصيات ورشة عمل بناء السلام بالبحرالأحمر

تسلم وفد مجلس السيادة الانتقالي توصيات ورشة عمل بناء السلام التي عقدت بقاعة السلام ببورتسودان في إطار مبادرات جامعة الخرطوم لتعزيز السلم الاجتماعي والإعداد للمؤتمر القومي للسلام الذي سيعقد بالبلاد قريباً.

وأمن عضو الوفد مولانا حسن محمد شيخ إدريس قاضي – لدى مخاطبته ختام الورشة – على التوصيات والتي تهدف لتحقيق السلام من خلال بناء نظام ديمقراطي مستدام، والاتفاق على دستور دائم وإرساء دعائم التنمية المتوازنة، وتعزيز سيادة حكم القانون، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، والقسمة العادلة للثروة والسلطة بالإضافة إلى احترام القيم والعادات وإبعاد القبلية عن السياسة، إلى جانب القضاء على الجهل والفقر والمرض.

وأشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي بأوراق العمل المتخصصة التي تم طرحها خلال الورشة ، ومستوى النقاش، مؤكداً الالتزام بتنفيذ التوصيات لتحقيق السلام الاجتماعي.

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وعبر والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج مكي بحسب سونا – عن تقديره لمشاركة وفد مجلس السيادة ومجلس الوزراء في ختام أعمال الورشة، مؤكداً التزام حكومته بتعزيز مسيرة السلام والاستقرار بالبحر الأحمر .

وقد شهدت الورشة تقديم العديد من المبادرات التي شملت مبادرة خريجي جامعة البحر الأحمر بالخرطوم، والمبادرة الشبابية؛ وذلك في إطار مشروعات بناء السلام بالولاية٠

وكان وفد مجلس السيادة الانتقالي والذي يضم اللواء الركن إبراهيم جابر و الأستاذ مولانا حسن محمد شيخ إدريس قاضي والأستاذة رجاء نيكولا، قد وصل إلى مدينة بورتسودان صباح اليوم برفقة عدد من أعضاء مجلس الوزراء ، وكان في استقبالهم والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج مكي ولجنة أمن الولاية وأعضاء حكومتها وقيادات الإدارة الأهلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)