رئيس الوزراء : السودان مؤهل للإعفاء من الديون

استعرض دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء تطورات الأوضاع في السودان بالتركيز على الوضع الإقتصادي .

والقى الضوء على الأولويات التي تبنتها حكومته وبرنامج الإصلاح الإقتصادي بما في ذلك المعالجات الموضوعة للسيطرة على التضخم وإزالة التشوهات في النظام الضريبي وتعزيز شبكات الأمان الإجتماعي .

جاء ذلك لدى مخاطبته ظهر أمس حفل الغداء الذي أقامه على شرفه مجلس محافظي البنك الدولي، وذلك بمبنى البنك وبمشاركة الوفد الوزاري المرافق لسيادته .

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وأكَّد بحسب سونا – أن السودان مؤهل للإعفاء من الديون، وهو الأمر الذي أمَّن عليه محافظو المجلس، والذين أضافوا بأن إجراءات إستفادة السودان من مبادرة إعفاء الديون هي مسألة وقت .

من جانبه أشاد دكتور ميرزا حسن عميد مجلس المحافظين بالثورة السودانية وسلميتها، مناشداً أعضاء المجلس بالتواصل مع حكوماتهم بغية تقديم الدعم للحكومة الإنتقالية حتى تتجاوز التحديات التي تواجهها

وأكَّد بأن المجلس سينشيء صندوق ائتمان لمساعدة حكومة د. حمدوك.

وتحدَّث ممثل صندوق النقد الدولي مؤكداً بأنهم يدركون المصاعب التي تجابه الحكومة الإنتقالية وأنهم سيضاعفون جهودهم من أجل مساعدة السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)