التاريخ: 05-ديسمبر-2019
16 مشاهدة
بدأت اليوم اجتماعات لجان اتحاد إذاعات الدول العربية بفندق كورنثيا ضمن احتفالات الاتحاد باليوبيل الذهبي وانعقاد الجمعية العامة واجتماعات اللجان المصاحبة بالخرطوم في الفترة من 5-13 ديسمبر الجاري، حيث عقدت اللجنة المالية والإدارية اليوم اجتماعها رقم 77.
وقال لؤي علاوي رئيس اللجنة في تصريح صحفي بحسب سونا – إن اللجنة ناقشت عددًا من المحاور أبرزها مقررات وتوصيات اللجان الفنية والتقنية والإيرادات والموازنات المقدمة لرفعها للجمعية العامة، وأكد أن اللجنة تتمتع بأعضاء يحملون خبرات علمية ومهنية عالية، يلعبون دورًا مهمًا في تطور الإعلام العربي والارتقاء به من خلال خدمات اتحاد إذاعات الدول العربية، وثمن دور الإعلام العربي في عكس الأحداث بمهنية عالية.
وأشاد علاوي بالحضور المميز للدول الأعضاء وبالسودان ممثلًا في حكومته وشعبه المضياف، وتقدم بالتعزية باسم دولة فلسطين لأسر ضحايا حريق مصنع بحري الذي خلف عدداً من القتلى، وأعرب عن أمله في زيارة السودان مرة أخرى والتعايش مع أهله في جو الديمقراطية التي ظللته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم تحتضن اجتماعات لجان اتحاد إذاعات الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.