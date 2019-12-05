الخرطوم تحتضن اجتماعات لجان اتحاد إذاعات الدول العربية

بدأت اليوم اجتماعات لجان اتحاد إذاعات الدول العربية بفندق كورنثيا ضمن احتفالات الاتحاد باليوبيل الذهبي وانعقاد الجمعية العامة واجتماعات اللجان المصاحبة بالخرطوم في الفترة من 5-13 ديسمبر الجاري، حيث عقدت اللجنة المالية والإدارية اليوم اجتماعها رقم 77.

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وقال لؤي علاوي رئيس اللجنة في تصريح صحفي بحسب سونا – إن اللجنة ناقشت عددًا من المحاور أبرزها مقررات وتوصيات اللجان الفنية والتقنية والإيرادات والموازنات المقدمة لرفعها للجمعية العامة، وأكد أن اللجنة تتمتع بأعضاء يحملون خبرات علمية ومهنية عالية، يلعبون دورًا مهمًا في تطور الإعلام العربي والارتقاء به من خلال خدمات اتحاد إذاعات الدول العربية، وثمن دور الإعلام العربي في عكس الأحداث بمهنية عالية.

وأشاد علاوي بالحضور المميز للدول الأعضاء وبالسودان ممثلًا في حكومته وشعبه المضياف، وتقدم بالتعزية باسم دولة فلسطين لأسر ضحايا حريق مصنع بحري الذي خلف عدداً من القتلى، وأعرب عن أمله في زيارة السودان مرة أخرى والتعايش مع أهله في جو الديمقراطية التي ظللته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)