تفاصيل لقاء حمدوك برئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

التاريخ: 05-ديسمبر-2019
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إلتقى رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك عصر أمس بالسيد جيمس رسش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وذلك بمشاركة الوفد الوزاري المرافق له وحضور كبار أعضاء المجلس .
رحَّب السيد رسش في فاتحة اللقاء بدكتور حمدوك والوفد الوزاري المرافق له.
من جانبه قدَّم الدكتور حمدوك سرداً لتطورات الأوضاع في السودان مركزاً على الوضع الإقتصادي، ملقياً الضوء على الأولويات التي وضعتها حكومته .
وأضاف بحسب سونا – بأنه وبعد سقوط النظام البائد فإن مبررات بقاء إسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب قد انتفت، مطالباً أعضاء اللجنة بمضاعفة جهودهم حتى تتم إزالة إسم السودان من القائمة.
وأقرّ رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بالتغيير الذي حدث في السودان معرباً عن إستعداده لدفع الجهود الرامية لإزالة إسم السودان من القائمة ولأجل العمل على إستمرار دعم الحكومة الإنتقالية عقب ذلك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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