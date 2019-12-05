التاريخ: 05-ديسمبر-2019
24 مشاهدة
توجه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان صباح اليوم الخميس إلى العاصمة اليوغندية كمبالا على رأس وفد السودان المشارك في الجولة السابعة والعشرين العادية لإجتماعات الأجهزة السياسية لآلية شرق أفريقيا (الإيساف) على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأركان للدول الأعضاء والتي تستضيفها كمبالا.
ومن المنتظر بحسب سونا – أن تناقش الجولة عدد من الأجندة المتعلقة بالسياسات العامة للآلية وقوات شرق أفريقيا إلى جانب إجازة خطة الأنشطة والفعاليات للعام 2020م.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الأركان يتوجه إلى كمبالا… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.