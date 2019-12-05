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رئيس هيئة الأركان يتوجه إلى كمبالا…

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 05-ديسمبر-2019

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رئيس هيئة الأركان يتوجه إلى كمبالا…

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توجه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان صباح اليوم الخميس إلى العاصمة اليوغندية كمبالا على رأس وفد السودان المشارك في الجولة السابعة والعشرين العادية لإجتماعات الأجهزة السياسية لآلية شرق أفريقيا (الإيساف)  على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأركان للدول الأعضاء والتي تستضيفها كمبالا.

ومن المنتظر بحسب سونا –  أن تناقش الجولة عدد من الأجندة المتعلقة بالسياسات العامة للآلية وقوات شرق أفريقيا إلى جانب إجازة خطة الأنشطة والفعاليات للعام 2020م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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