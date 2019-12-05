تفاصيل لقاء العطا بالإدارات الأهلية والرسمي بكسلا

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن ياسر العطا أنه لا تفريط في أمن السودان مهما كلف الأمر وأكد أن السلام هو أعظم مهام الحكومة الانتقالية.

وقال العطا ،خلال مخاطبته اليوم بكسلا ورشة تحديات السلام التي نظمتها الولاية بالتعاون مع مفوضية السلام وجامعة كسلا ، قال إن خطوات وضع اللبنة الأساسية للسلام تمضي بصورة ممتازة والاجتماعات المشتركه تعقد اسبوعياً بغرض تأسيس دولة سودانية حديثة تلبي طموحات الشعب السوداني.

ولفت عضو مجلس السيادة بحسب سونا – إلى أهمية الدور الذي تلعبه الإدارات الأهلية خلال الفترة الإنتقالية التي باتت أهدافها واضحة المعالم.

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وحث قيادات حكومة الولاية على عقد اجتماعات للتفاكر حول الوضع الاقتصادي ومعاش الناس وإشراك المركز لتسيير دفة العمل وطالب لجان الأحياء بالعمل بالتنسيق مع شرطة الولاية للمحافظة على الأمن والحد من الجريمة والتهريب لتعزيز السلام الذي يمثل أولى المهام وفقاً للوثيقة الموقعة.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي “لانريد شهداء ويكفي البلاد ما أزهق من أرواح وقال إنه قد حان الوقت لمعرفة أسباب رفع السلاح” داعياً أهل كسلا إلى تقديم رؤيتهم للسلام وتحقيق العدالة والمساواة.

وفي ذات السياق ولدى مخاطبته قيادات اللواء 41 أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي” أن عهدنا معكم أن يظل السودان آمناً شامخاً متقدماً متطوراً ولا يأتي ذلك إلا بتحقيق السلام في كل أرجاء البلاد ولا سلام إلا بالصبر والعزيمة وتجاوز المرارات”.

وجدد عزم الحكومة على استمرار مسيرة البناء وأن حكمة القوات المسلحة خرجت بالبلاد إلى بر الأمان وأصبحت معالم الطريق أكثر وضوحاً نحو سودان آمن مستقر ديمقراطي تتداول فيه السلطة بين جميع أبنائه دون حجر على أحد وبصورة سلميه ترضي جميع أطياف الشعب لترسيخ دولة العدالة والحرية والسلام والمساواة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)