شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن مجلس النواب قام بصياغة مواد المساءلة ضد الرئيس دونالد ترامب.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019

وأضافت رئيسة مجلس النواب إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت بيلوسي للصحفيين “أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير”.

وقالت بيلوسي في بيان متلفز: “للأسف، ولكن بثقة وتواضع، وبولاء لمؤسسينا وقلب مليء بالحب لأميركا، أطلب اليوم من رئيسنا المضي قدمًا في كتابة الإقالة”. روسيا اليوم المادة السابقة مفاجأة من العيار الثقيل تكشف ما فعله عيال زايد بجثمان والدهم لحظة وفاته

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي بيلوسي تعلن تقديم اتهامات ضد ترامب بهدف عزله عن السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.