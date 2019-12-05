التاريخ: 05-ديسمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة نفذت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بولاية كسلا واللجنة العليا لحماية المستهلك حملة إبادة لسلع تبلغ (12) طن وتقدر قيمتها بمبلغ (2) مليون جنيه منتهية الصلاحية. Advertisements وأبلغت مصادر بالهيئة بحسب (smc) إن السلع التي تمت إبادتها شملت مواد غذائية مختلفة من “الدقيق، والزيوت، والبسكويت، والحلويات، والمعلبات، ومستحضرات التجميل، وكريمات غير مطابقة للمواصفات ومحظورة” ، مشيرةً إلي إن جميع الإجراءات تمت بواسطة وكيل نيابة حماية المستهلك، مؤكدة الجهود المتواصلة لضبط المخالفات وحماية المستهلكين من السلع غير المطابقة. وشهد الإبادة أعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك ومباحث المستهلك ووزارة الصحة بالولاية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إبادة سلع تُقدّر بــ(12) طن غير مطابقة للمواصفات بكسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.