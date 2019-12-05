اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إنعقاد الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي خلال ديسمبر الجاري

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 05-ديسمبر-2019

3 مشاهدة

إنعقاد الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي خلال ديسمبر الجاري

كشف حزب الأمة القومي عن إنعقاد الهيئة المركزية للحزب خلال ديسمبر الجاري، في وقت أعلن فيه عن ترتيبات ومشاورات لإستئناف التفاوض مع حركات الكفاح المُسلّح.

Advertisements

وأكد اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب في تصريح بحسب (smc) رغبة جميع السودانيين بنقل الحوار السياسي داخل السودان عقب إكتمال المرحلة التحضيرية بين الحكومة والحركات بجوبا، مشيراً إلي أن إعلان تأجيل التفاوض بجوبا جاء لترتيبات تخُص الدولة.

وفي سياق منفصل كشف ناصر عن عودة الأمير بابكر دقنة للحزب عقب حل حزبه، بجانب عدد من القيادات وعلي رأسها ميرغني بركات وعبد الجليل الباشا، وزاد بالقول الحزب يُرحب بكل من يريد العودة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنعقاد الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي خلال ديسمبر الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا