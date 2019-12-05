التاريخ: 05-ديسمبر-2019
3 مشاهدة
كشف حزب الأمة القومي عن إنعقاد الهيئة المركزية للحزب خلال ديسمبر الجاري، في وقت أعلن فيه عن ترتيبات ومشاورات لإستئناف التفاوض مع حركات الكفاح المُسلّح.
وأكد اللواء فضل الله برمة ناصر نائب رئيس الحزب في تصريح بحسب (smc) رغبة جميع السودانيين بنقل الحوار السياسي داخل السودان عقب إكتمال المرحلة التحضيرية بين الحكومة والحركات بجوبا، مشيراً إلي أن إعلان تأجيل التفاوض بجوبا جاء لترتيبات تخُص الدولة.
وفي سياق منفصل كشف ناصر عن عودة الأمير بابكر دقنة للحزب عقب حل حزبه، بجانب عدد من القيادات وعلي رأسها ميرغني بركات وعبد الجليل الباشا، وزاد بالقول الحزب يُرحب بكل من يريد العودة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إنعقاد الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي خلال ديسمبر الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.